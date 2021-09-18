تاج الدين: لم نرصد آثار جانبية خطيرة للقاحات في مصر «لو لقينا هنقول»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن تشكيك البعض في أمان لقاحات كورونا، يرجع لأنهم يطلعون على الأخبار العالمية بشأن حدوث بعض الأعراض الجانبية نتيجة لتناولها، رغم أن هذا الأمر حالات نادرة ويمكن تقديرها بعدد أصابع اليد من بين عدة ملايين.

لا يوجد دليل علمي على وجود صلة بين لقاحات كورونا والأعراض الجانبية الخطيرة

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «لا يوجد ما يؤكد علميا حتى الآن وجود علاقة مباشرة بين هذه الأعراض والآثار الجانبية التي تُرصد، فكل اللقاحات التي استخدمت في مصر تابعنا ما يحدث فيها، فأقصى ما يتعرض له الحاصلون عليها الإصابة لمدة أو يومين بارتفاع في درجات الحرارة ويمكن التغلب على هذا الأمر بتناول باراسيتامول».

أعراض خفيفة للقاحات كورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية: «تحدث أيضا بعض الآلام في أماكن الحقن أو الاحمرار أو بعض الأعراض التي تشابه أعراض البرد مثل الاحتقان في الحلق، وحتى الآن لم نرصد أي أثار جانبية خطيرة في مصر من اللقاحات».

وأوضح: «لو لقينا حاجة هنقولها لأن هذه الموضوعات في حاجة إلى شفافية شديدة ومش محتاجة إنها تستخبى لأننا نسعى إلى مصلحة المواطنين، والعالم كله بيعمل كدة».

وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الجمهورية عدم وجود أضرار من تطعيم الحوامل ضد كورونا، وهو ما أثبتته كل الدراسات العلمية والإكلينيكية، فيما يتعلق بالأمهات أو الأجنة.