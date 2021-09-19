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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:23 ص | الأحد 19 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعرف عن مولود برج الجدي أنّه مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، كما أنّه يفضّل الأماكن الهادئة بعيدًا عن الصخب والزحام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا 

الوضع الفلكي يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر بمنزلك الثالث يمنحك اليوم دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

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