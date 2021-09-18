تقلل الألم وبدون إزالة الشرائح.. تقنية جديدة لتثبيت كتف مريض بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، عن نجاح أول عملية تثبيت خلع بمفصل الكتف بتقنية جديدة في مستشفى دكرنس العام، حيث تعمل هذه التقنية على تقليل آلام ما بعد الجراحة لدى المريض، وتحقق التعافي السريع.

«مكي»: نجاح عملية تثبيت كتف

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقاً طبياً نجح في إجراء أول عملية تثبيت خلع بمفصل الكتف بتقنية جديدة في مستشفى دكرنس العام، لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن هذه التقنية الجديدة تقلل آلام ما بعد الجراحة لدى المريض، وتحقق التعافي السريع، وهي أفضل من الناحية التجميلية، كما أنها لا تستدعي إجراء عملية أخرى لإزالة الشرائح والمسامير المعدنية.

توجيه الشكر لفريق عمل الجراحة

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى، بقياده الدكتور أحمد حافظ، والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، وضم الفريق الطبي كلاً من: الدكتور خيري كامل، رئيس قسم العظام، والدكتور أحمد عبد القادر، استشاري العظام، والدكتور عيد حسن، اخصائي العظام، والدكتور عصام حمدي، استشاري التخدير.

زرع قرنية لمريضين خلال شهر برمد المنصورة

ومن جهة أخرى، تمكن أطباء مستشفى رمد المنصورة من إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين خلال شهر، كانا يحتاجان إلى زرع قرنية، وهو ما يعد إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية، يضاف للخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى، حيث تعد تلك العملية بمثابة خطوة هامة وأمل جديد لمرضى القرنية بمحافظة الدقهلية، وتمكن من استقبال المريض وإجراء عملية الزرع والتي استمرت لمدة ساعة، وأنه اطمأن على الحالة الصحية للمريض عقب الانتهاء من العملية.