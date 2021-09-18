والد شهيدة إجازة الوضع باكيا على الهواء: رفضت تنزل الجنين

بكى الدكتور سامي أبو المعاطي، والد الدكتورة إسراء، شهيدة إجازة الوضع، على الهواء خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، تأثرا بوفاة ابنته وجنينها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ورفض المستشفى الذي كانت تعمل به منحها إجازة وضع، موضحًا أن ابنته كانت مجتهدة، وحصلت على «البورد» الأمريكي والزمالة، ومشهود لها بالكفاءة من مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، كما أنها حصلت على دورات من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

والد شهيدة الوضع: قالت لي اتمرمطت يا بابا

وأضاف أبو المعاطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «ربنا كرمها بحمل وكانت المفروض تحصل على عطلة لمدة 3 شهور، وقالت لي اتمرمطت يا بابا وأنا باخد إجازة، ولما راحت التأمين عشان تاخد الإجازة قالوا لها لازم تقعد في البيت وتبلغ وتجيب البطاقة بعدها، وهي جاية ولو البطاقة منتهية تدفع 250 جنيه، وبعدها قالوا لها مينفعش تاخد الإجازة ولازم تعمل سونار».

قعدت 4 أيام رايحة جاية وسط المرضى حتى أصيبت بكورونا

وتابع: «قعدت 4 أيام رايحة جاية وسط المرضى حتى أصيبت بكورونا، ومعرفش إذا كانت قد تعرضت للعدوى من مستشفى المبرة أو المستشفى الجلدية.. كانت جامدة جدا وعارفة ربنا لدرجة إنها عزلت نفسها في البيت وعرضت نفسها على الأطباء عن طريق التليفونات ووصفوا لها بعض الأدوية اللي هتنزل الجنين ورفضت تماما، وقالت يا نموت يا سوا يا نعيش سوا ومش هاخد حاجة تنزل ابني أبدا.. كانت حاجة كبيرة بالنسبة لنا خالص».