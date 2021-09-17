وزير الأوقاف: من مات دون وطنه فهو شهيد

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، بحضور محمد إلياس سفير السودان ووفد من الأئمة السودانيين واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وذلك خلال جولته، اليوم، بمدينة الغردقة.

وزير الأوقاف يخطب صلاة الجمعة بـ مسجد الميناء الكبير

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بعنوان «الحفاظ على الوطن»، وخلال الخطبة أكد الوزير أن من مات دون َوطنه فهو شهيد، وأن قضية الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، مضيفا أن الإسلام يدعوا إلى العمل وإتقان فن صناعة الحياة وفن صناعة الغنى وليس صناعة الفقر، مؤكدا أن َالإسلام جاء لعمارة الكون وبناء الوطن حيث أن الوطن ليس حفنة تراب ولكنه يسكن فينا والحفاظ على الوطن واجب.

وشدد وزير الأوقاف في خطبته على الدعوة إلى العمل وبناء الوطن واستقراره لأنه من صحيح الأديان لأن الأديان جاءت لسعادة الناس ومن يدعوا دون ذلك فهو مخرب.

وزير الأوقاف يُشدد على حسن استقبال الأجانب

وطالب بحسن استقبال السائحين في المدن السياحية المصرية قائلا: «الهداية بيد الله ولكن دورنا أن نبرز الوجه العظيم لحضارتنا وحسن استقبال ومعاملة السائحين واحترام عاداته وعدم التعرض لمعتقداته لأن ذلك يعطي انطباع عن حضارة مصرية عظيمة».

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أجرى جولة تفقدية لمدينة الحرفيين بالغردقة، اليوم، يرافقه محمد إلياس السفير السوداني وعدد من الأئمة وواعظات السودان واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، نائبا عن محافظ البحر الأحمر ومحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن فعاليات تنظمها وزارة الأوقاف المصرية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة الغردقة.