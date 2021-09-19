الكلية المصرية الكورية تعلن تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات

كشفت الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، عن مجموعة من النصائح المهمة بشأن اختبارات القدرات للطلاب الجدد، مشددة على الطلاب بضرورة تنفيذها بدقة في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وترصد «الوطن» أبرز الإرشادات بشأن اختبارات القدرات للكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة:

-تنسيق الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة يحدده موقع التنسيق وهو بدوره لم يعلن حتى اﻵن عن الحد الأدنى للقبول بالكلية.

_شرط دخول الكلية هو اجتياز اختبارات القدرات بها ويتم الحجز لها وتسجيل المواعيد وتحديد مكان أداء الاختبارات وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

_ المرحلة التي تقوم بأداء اختبارات القدرات الآن مرحلة الشهادات الفنية «الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية».

_تبلغ قيمة اختبار القدرات 450 جنيها مصريا فقط لا غير، على أن يسدد الطالب هذا المبلغ داخل مبنى الكلية بحد أقصى قبل الساعة العاشرة صباحًا من يوم الامتحان ذاته.

_الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات:

عدد (1) صورة شخصية.

صورة رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• صورة بطاقة الحجز لأداء امتحان القدرات.

• سداد قيمة الدخول لاختبار القدرات وقيمته 450 جنيه مصري فقط لاغير السالف ذكره أعلى واحضار الإيصال الخاص بالسداد.

_على كل طالب إحضار أدواته اللازمة لأداء الامتحان «قلم رصاص وقلم جاف وأستيكة»، نظرًا لعدم تداول الأدوات للحد من انتشار فيروس كورونا.

_مكان أداء اختبار القدرات هو مقر الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية الكائن بمحافظة بني سويف - مدينة بني سويف (شرق النيل) - الحي الأول - المجاورة الأولى - شارع النرجس.

_تقبل الجامعة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات ومايعادلها من الشهادات الفنية، وشهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والوافدين، وشهادة اتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها وشهادة الدبلوم المهني والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق او الإدارة العامة للوافدين وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

_ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

_إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

_التزام الطالب بإرتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

_الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

_يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

_غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

_ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير الرقمية.