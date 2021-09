لخريجي الجامعات.. خريطة المنح التعليمية للماجستير في لندن وأمريكا

يبحث كثير من خريجي الجامعات، الراغبين في تطوير مهاراتهم العلمية وتطويرها، عن المنح التعليمية المجانية، التي توفرها الجامعات العالمية عبر وزارة التعليم العالي، من جامعات معتمدة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في السطور التالية، أبرز المنح المتاحة للخريجين من الجامعات العالمية، التي طرحها موقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي نقدمها على مدار اليوم.

التواصل مع إدارة المنح التعليمية

ولدعم المتقدمين لإعلانات البعثات والمنح التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي، تم عقد ندوات تعريفية مع الجامعات الأجنبية لإتاحة الفرص للباحثين، وسوف يتم عقد ندوتين خلال الفترة المقبلة، وهما كالآتي:

- الأولى: ندوة مع Universidad Alcalá de Henares يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الساعه الرايعه عصرا، ويمكن المشاركة فيها من هنــــا.

- الثانية: ندوه مع Universidad Politécnica de Catalunia يوم الأربعاء 6 أكتوبر الساعة الرابعة عصرا، ويمكن المشاركة فيها من هنـــا.

منح للأطباء من National Institutes of Health NIH بالولايات المتحدة الأمريكية

وأعلن المكتب الثقافي المصري بواشنطن، عن أنه تم التواصل مع مكتب التدريب والتعليم National Institutes of Health NIH، حيث يقدم البرامج التدريبية Post-doctoral training في التخصصات الطبية المختلفه التالية:

Bioinformatics, biophysics, epidemiology, immunology, cell and molecular biology, neuroscience, health sciences, structural biology, sensory and communication neuroscience, molecular pathology, bio behavioral research, and developmental biology.

شروط الحصول على التدريب

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجه الدكتوراه أو MD أو ما يعادلها.

- ألا يكون قد مر أكثر من 5 سنوات على حصوله عليها.

- يتم التقديم مباشرة بملء الاستمارة الموجودة على موقع NIH، أو من هنــــا.

- مدة التدريب وتاريخ بدء التدريب تختلف وفقا لكل تخصص.

منحة Chevening للحصول على درجة الماجستير بالمملكه المتحده للعام

وكشف المركز الثقافي البريطاني، عبر موقع الشؤون الثقافية والبعثات، عن فتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمي 2022-2023 الممولة بالكامل من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد في أي من الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

والموعد النهائي لاستلام الطلبات، 2 نوفمبر2021 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، ويمكن متابعة الشروط من هنــــا، وإذا انطبقت عليك الشروط يمكن التقديم من هنـــا.

منح المبادره المصريه اليابانيه للتعليم EJEP

وأعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية، وبشراكة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA الإعلان عن البرنامج السنوي الموحد (الجزء الاول) لخطة البعثات للعام الخامس 2021-2022 من الخطه الخمسية الثامنة 2017ـ 2022، الذي يضم برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP مع الجانب الياباني.

ويتاح التقديم إلكترونيًا من خلال منصة الإدارة المركزية للبعثات، بطلباتهم للحصول على إحدى البعثات خلال الفترة من الثلاثاء 17-8-2021 حتى الأحد الموافق 17-10-2021، ويمكن متابعة كافة التفاصيل الخاصة بالدرجات العلمية، ومدة الدراسة من هنــا.