أسعار الخضر والفاكهة تواصل التراجع.. تعرف على الأسباب

سجّلت أسعار الطماطم والخيار والكوسة والبامية، تراجعا جماعيا، فيما استقرت البطاطس والبصل في أسواق الجملة والتجزئة، اليوم الأحد 19 سبتمبر.

الطماطم تتراجع 3 جنيهات

في هذا الصدد، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الطماطم تراجعت بقيمة 3 جنيهات، لتترواح أسعار الكيلو بين 3 و5 جنيهات، مقابل 8 جنيهات الأسبوع الماضي.

وأرجع نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسباب تراجع الأسعار إلى دخول الأسواق إنتاج محافظات الصعيد من الطماطم «سوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف»، فضلا عن محافظة الشرقية؛ ما أدى إلى وفرة في المعروض.

توقعات بمزيد من الراجع في أسعار الخضر

وتوقع «النجيب» مزيدًا من التراجعات بسبب زيادة الإنتاج، فيما تراجعت أسعار الليمون ليباع بـ5جنيهات والبامية تباع بسعر 8 جنيهات، والكوسة تباع بنحو 3 جنيهات والخيار يباع بسعر 5 جنيهات للكيلو، لافتًا إلى أن الأسواق بها وفرة من تلك الأصناف، حيث بدأت المحافظات توريد من لديها من إنتاج تباعا؛ ما أدى إلى تراجع الأسعار تدريجيا.

وحذر من أن أي تلاعب في الأسعار لأى من أصناف الخضر وخاصة السلع الاستراتيجية كالبطاطس، لافتًا إلى أن الدولة ستطرح المخزون للحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل تتعرض هذه المحاصيل لفصل العروات الذي يؤدى إلى رفع الأسعار.

البرنامج القومي لإنتاج البذور محليا.. توفير 200 مليار جنيه

وأشاد «النجيب» بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن البرنامج القومي لإنتاج البذور محليا، لافتا إلى أن ذلك سيوفر نحو 200 مليار جنيه قيمة البذور ومستلزمات الإنتاج التي تستوردها مصر من الخارج، مؤكدًا أن ذلك سيحافظ على توافر السلع طوال العام بسعر عادل للمستهلك والفلاح.