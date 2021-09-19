كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنّه سيتم إعلان النتيجة خلال ساعات ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس، حيث جرى الانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات إلكترونيا في لجان مؤمّنة ومراقبة جيدا.

إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 بالدرجات

وأضافت الوزارة، أنّ رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 يمكن الطالب من الحصول على الدرجات التي حصل عليها بالتفصيل في كل امتحان، مشيرة إلى أنّ الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 عقدت بنظام البابل شيت

وتابعت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنّ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، عقدت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وكانت صورة طبق الأصل من امتحانات الدور الأول، موضحة أنّ الأسئلة جاءت اختيار من متعدد ولم تشمل أي أسئلة مقالية.

نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 تعلن عقب اعتمادها من وزير التعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ستعلن في جميع المدارس عقب إعلانها إلكترونيا واعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحة أنّ جميع أعمال تصحيح الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون معوقات.

التعليم: وفرنا مراجعات مكثفة قبل امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

وأوضحت الوزارة، أنّه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب في امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، لافتة إلى توفير مراجعات مكثفة للطلاب في مختلف المواد الدراسية من خلال منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 2 التعليمية.