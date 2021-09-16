نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. مصدر بالتعليم: مطلع الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2021 ، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام ومتابعة من أولياء الأمور والطلاب، الراغبين في التوصل إلى موعد نهائي ورسمي، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم الأثنين 13 سبتمبر، بعد أداء امتحان الأحياء لطلاب شعبة علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.

الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وبدأت عملية رصد وتجميع الدرجات، وهذه المرحلة قاربنا على الانتهاء من إعدادها وتجهيزها، ووضعها على سيستم خاص بالنتيجة، استعداداً لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسمياً.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، مطلع الأسبوع المقبل، وبحد أقصى الاثنين رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة.. بعد اعتمادها من وزير التعليم، وإعلانها في اليوم التالي بالمدارس.

إعلان نتيجة الدور الثاني على الموقع الرسمي لوزارة التعليم

وأشار المصدر، إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني الإلكتروني، دون تدخل بشري.. من خلال أجهزة الماسح الضوئي بطريقة الإسكانر، لافتا إلى أن بداية التصحيح كانت بامتحاني اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، منوها إلى أن كل مادة تصحح بعد يومين أو ثلاثة على الأقل من انتهاء الامتحان، نظرا لتجميع أوراق البابل شيت من كل محافظات الجمهورية، ونقلها بشكل مؤمن عن طريق الأجهزة الأمنية والسيادية إلى مقر التصحيح الإلكتروني بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر بالجيزة.

ولفت المصدر، إلى إن انخفاض عدد أوراق الإجابة (البابل شيت) بكل مادة في امتحانات الدور الثاني، سهل من عملية التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، ويسرع من إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.