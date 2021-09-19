يترقب طلاب الثانوية العامة الإعلان عن نتيجة الدور الثاني 2021، وذلك استعدادًا للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2021، والمخصص لطلاب الدور الثاني، لتزداد عمليات البحث منذ الانتهاء من الامتحانات عن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس على النحو التالي:

الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

كانت وزارة التربية والتعليم أشارت إلى الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوفي، على أن يحصل الطالب على نصف الدرجة في الامتحانات التي يتم تصحيحها إلكترونيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وعقب الإعلان عن النتيجة يمكن للطالب الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من هنــــــــــــا.

- بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على «عرض النتيجة».

- يمكن طباعة النتيجة، وتسجيل الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية.

- وبعد عملية تسجيل الرغبات وظهور نتيجة التنسيق يقوم الطالب بتسليم استمارة الترشيح للكلية ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم، ثم يتوجه إلى الكلية التي جرى ترشيحه لها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.

- عدد 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور فقط «من مكتب التجنيد التابع له الطالب».

- شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط».

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

جدير بالذكر أنّ وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% من المجموع الكلي، لـ42065 طالبا، وكذلك إتاحة التسجيل لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالي 24932 طالبا، ليصل إجمالي عدد طلاب المرحلة 66997 طالبا وطالبة.

على أن يتم الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة «الدور الأول» بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات «الدور الثاني» للثانوية العامة هذا العام 2021.