الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بجامعة بنها.. رابط التسجيل الإلكتروني

تستعد جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها للبدء في إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بالكليات للعام الأكاديمي 2022/2021 حيث من المقرر تحديد مواعيد الكشف الطبي لكل طلاب الفرق الأولي والتمهيدي بالكليات المختلفة في موعد أقصاه مطلع شهر أكتوبر المقبل على أن يتم إعلان الجداول فور اعتمادها من مجلس الجامعة.

«الوطن» تستعرض طريقة وخطوات التسجيل للكشف الطبي الخاص بالطلاب المستجدين بكليات الجامعة المختلفة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

رابط التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها

خصصت جامعة بنها تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة للشؤون والخدمات الطبية رابط التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2021/2022 من خلال الرابط التالي من هنا

على أن يتم إعلان فتح باب التسجيل للكشف الطبي على الطلاب المستجدين في موعد لاحق وإعلان جداول الكليات المختلفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

القائم بعمل رئيس جامعة بنها: تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم قبل البدء بالعام الدراسي

في سياق آخر أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية على الدور الذي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، كما أنها لها دور مهم في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة، مشيرا إلى أهمية وضع خطة للعمل مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتشمل كل كليات وقطاعات الجامعة من حيث أعمال الصيانة وضع العلامات الاسترشادية ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية بالجامعة للبدء في استقبال الطلاب الجدد، حيث سيتم تطعيم كل الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم.