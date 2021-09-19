رغم عدم حصولهم عليه.. الآثار الجانبية المحتملة للقاح كورونا على الأطفال

على الرغم من عدم اتجاه مصر حتى الآن إلى تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاح كورونا، إلا أن الأمر ما زال يشغل الكثيرين، خصوصا مع ظهور متحورات جديدة للفيروس تشكل تهديدا لجميع البشر بمختلف أعمارهم وتنوعاتهم.

بدورها، قالت الدكتورة لمياء محسن، عميدة كلية الطب جامعة نيو جيزة، إنه من المحتمل أن تكون هناك بعض الأعراض الجانبية على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 سنة، مشيرة إلى أن تطعيم المراهقين يُعد خطوة مهمة في الحفاظ على حياة الأطفال، وخاصة بعد وجود متحور «دلتا بلس»، وهناك تزايد في سرعة انتشار المتحور الجديد بين الأطفال وهذا يمثل خطورة على حياتهم، وخاصة الأطفال الذين يعانون من مرض مزمن أو ضعف في جهاز المناعة.

تطعيم الأطفال خطوة مهمة لعودة العملية التعليمية لطبيعتها

وأضافت لمياء في تصريحات لـ«الوطن»، أن الآثار الجانبية التي من المقرر أن تظهر على الأطفال عقب أخذ اللقاحات تتشابه بحد كبير مع الأعراض الجانبية التي تظهر على البالغين عقب تناول اللقاحات، مؤكدة ضرورة تطعيم فئة الأطفال دون 18 سنة قبل بداية العام الدراسي الجديد والحفاظ على صحة الأطفال، والحد من نسبة الإصابة بين الأطفال وعودة العملية التعليمية لطبيعتها مرة أخرى.

الأعراض الجانبية للقاح على الأطفال

وأوضحت عميدة كلية الطب جامعة نيو جيزة، أن الأعراض التي من المتوقع أن تظهر علي الأطفال عقب الحصول على لقاح كورونا تتمثل في، احمرار في منطقة الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات، الشعور بالإرهاق والرغبة بالنوم، عدم القدرة على ممارسة الأنشطة التي تتطلب مجهودا شاقا، مؤكدة أن هذه الأعراض تزول خلال ثلاثة أيام وفقا للتجارب السريرية التي أجرتها الشركات المنتجة للقاح.

التجارب السريرية للأطفال وجدت تشابه الأعراض الجانبية مع البالغين

ونشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية، نتائج التجارب السريرية على الأطفال عقب تطعيمهم بلقاح كورونا، وأجريت الدراسة للأطفال فوق سن 12 عاما حتى 18 عام، وذلك للوقاية من الفيروس والمضاعفات الصحية الناتجة عن السلالات الجديدة منه.

وتثير الآثار الجانبية الناتجة عن اللقاح مخاوف بعض الآباء تجاه أبنائهم، لكن الأمر لا يدعو للقلق، حسبما نشر موقع «Medical Daily».

الآثار الجانبية للقاح على الأطفال وفقا لمركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة

غالبًا ما يعاني الأطفال في هذا العمر بعد التطعيم من ألم واحمرار وتورم في موضع الحقن، ويستمر ذلك من عدة ساعات لأيام.

وهناك بعض الآثار الجانبية الأخرى التي يمكن أن تنتج عن اللقاح، مثل:

- الحمى والقشعريرة.

- ألم العضلات والمفاصل.

- الصداع.

- الغثيان.

- الإجهاد.