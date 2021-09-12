بريد الوطن.. المرأة المصرية تتمرّد على نفسها!

فى الماضى القريب، وفى حقبة العشرينات وما تلاها من حقب، كانت المرأة المصرية تُقدس الزوج تقديساً يُعد مضرباً للأمثال فى مجتمعنا العربى، ولا أحد ينسى رائعة نجيب محفوظ (الثلاثية)، وكيف كانت تتعامل السيدة أمينة مع زوجها السيد أحمد عبدالجواد، وكيف كانت تقوم على خدمته بكل ما أوتيت من جهد، وتتفانى فى ذلك كى يرضَى عنها وتكون مصدراً لسعادته، ومع ذلك كان يضربها ويقوم بإهانتها والحط من شأنها فى كل شاردة وواردة.

وفى عصرنا الراهن انقلب الحال رأساً على عقب، وأصبحت المرأة تناطح الرجل فى كل صغيرة وكبيرة، وتقتسم معه أعباء المنزل ومتطلبات الأبناء، ولو كان الأمر بأيديهن فى الحمل والولادة لاشترطن مقاسمة الرجل ليلدن مرة ويلد هو الأخرى، وبعد أن كنا نُشفق فى الماضى على النساء أصبح الرجل هو الأولى بالشفقة، فقد أثبتت آخر الدراسات والأبحاث العلمية أن سيدات مصر أصبحن أصحاب الرقم الأعلى فى التصدى للأزواج، متفوقات على كل سيدات العالم، بما فيهن الأمريكيات اللاتى جئن فى المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 23%.

تعدّدت طرق ضرب الأزواج المساكين والتخلص منهم، وتعدّدت الوسائل، من السكاكين إلى السم والأسلحة النارية، وبعد أن كانت المرأة هى الكائن الرقيق الضعيف أصبحت نداً للرجل (ذراعاً بذراع)، وقد ثبت ذلك من واقع المحاضر الموجودة بأقسام الشرطة والتقارير الطبية الموجودة بالمستشفيات والقضايا المرفوعة بينهم، والأعجب من كل ما سبق أنه بعد كل هذا نجد نائبة فى البرلمان المصرى تقدم قانوناً لسجن الأزواج الذين يضربون زوجاتهم مدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، وستكون الضربة القاضية للرجال إذا ما تم تفعيل هذا القانون.

أشرف غازى

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