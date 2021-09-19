الإمارات تمنح النحات عصام درويش الإقامة الذهبية طويلة الأمد

منحت حكومة دبي تأشيرة الإقامة الذهبية طويلة الأمد «10 سنوات» للدكتور عصام درويش، أستاذ النحت بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والممنوحة لفئة المبدعين من أهل الثقافة والفن. ونشر عصام درويش صورة المنحة، وعلق عليها عبر «فيسبوك»: «الإقامة الذهبية.. تقدير أعتز به.. شكرا حكومة دبي».

وطبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

مزايا الإقامة الذهبية بالإمارات

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

من هو عصام درويش؟

وعصام درويش مولود في 1970 حاصل على الدكتوراه، في الفنون تخصص «نحت» كلية التربية الفنية، وهو أستاذ بقسم النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، نظم لعديد من المعارض الفنية.

حصل على العديد من الجوائز داخل وخارج مصر منها جائزة النحت الأولى في المسابقة القومية للفنون التشكيلية 1990، جائزة النحت في صالون الأعمال الفنية الصغيرة الثاني 1998، الجائزة الثانية نحت في صالون الشباب الثاني عشر 2000، الجائزة الثانية في سمبوزيوم أعمار الدولي دبي - الإمارات 2004.

كما صمم العديد من الأعمال الفنية الهامة من بينها: تمثال صالح سليم من البرونز بالنادي الأهلي بالجزيرة، تمثال معا من الرخام ببرج إعمار في دبي - الإمارات، تمثال الفيلسوف من الرخام بمكتبة الإسكندرية، تمثال الفنانة فاتن حمامة - وتم إهداؤه لوزارة الثقافة أغسطس 2018. كما صمم مؤخرا تمثال «مصر أم الدنيا» والذي دشنه محافظ بورسعيد بمدخل قناة السويس.