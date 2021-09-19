حملات أمنية لملاحقة تجار المخدرات في 9 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بعين شمس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط 2 من المتهمين -لأحدهما ملعومات جنائية- وضُبط بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش، الإستروكس، البودر، الآيس، والهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بمشاركة المتهمين الهاربين.

حملات مكثفة بعدة محافظات

- وفي مديرية أمن الجيزة، جرى ضبط كميات من مخدر «الحشيش والبودر والهيروين»، بحوزة 4 أشخاص.

- وفي مديرية أمن الشرقية، ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

- وفي مديرية أمن السويس ضبط كمية من مخدري البانجو والهيروين، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.

- وفي مديرية أمن الإسماعيلية، ضبط كمية من مخدر الهيروين، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

- وفي مديرية أمن الإسكندرية، ضبط كمية من مخدر الهيروين، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

- وفي مديرية أمن البحيرة، ضبط كمية من مخدري الهيروين والحشيش، بحوزة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

- وفي مديرية أمن مطروح، ضبط كمية من مخدر الحشيش، بحوزة أحد الأشخاص.

وخلال جهود ملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة «السحر والجمال»، جرى ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة أحد العناصر الإجرامية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ضبط تشكيل عصابي بأسيوط يتاجر في مخدر الحشيش

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن أسيوط، نشاط تشكيل عصابي مكون من عدة عناصر إجرامية تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة أسيوط للإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط جرى استهدافهم وأمكن ضبط 4 عناصر إجرامية -لاثنين منهم معلومات جنائية- وضُبط بحوزتهم 10 طرب لمخدر الحشيش ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.