مطار القاهرة يفرج عن جثمان مصري توفي أمام سكك حديد ميلانو بإيطاليا

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، جثمان إسلام عيد أحمد الطباخ، والذي أعلنت الشرطة الإيطالية التعرف على جثته أمام خط سكة حديد ميلانو، قبل نهاية أغسطس الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أنّه جرى توقيع الكشف الطبي على الجثمان، والتصريح بتسليمه لذويه فور وصوله قرية البضائع، كما جرى التصريح بدفن الجثمان، بمعرفة أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

الشرطة الإيطالية عثرت على جثمان الشاب المصري صباح 31 أغسطس

كانت الصحف الإيطالية، أوضحت أنّه في صباح 31 أغسطس، عثرت الشرطة على جثمان الشاب المصري، بين محلية ساندون ومزرعة كارازينا، حيث كان ينام في محطات القطارات، لكنهم لم يعرفوا أنّه كان يسير على طول القضبان.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تواصلت مع أسرة إسلام عيد أحمد الطباخ، والمقيمة في مدينة ميلانو الإيطالية، وقدمت لهم واجب العزاء، مؤكدة متابعتها سير التحقيقات في واقعة وفاة نجلهم المقيم في فيا لودينو بلودي الإيطالية، بالتعاون والتواصل مع القنصلية العامة المصرية بميلانو، للوقوف على أسباب الوفاة.