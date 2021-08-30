شروط الالتحاق وأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس.. 16 قسما

قبل ساعات من انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شهادة الثانوية العامة، يبحث الكثيرون منهم عن شروط وأقسام الكليات المختلفة لاختيار التخصص المناسب حسب ميول الطالب، ومن الكلمات التي زادت عليها عمليات البحث «شروط الالتحاق وأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس».

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لطلاب الشهادة الثانوية على مدار اليوم، في كل ما يخص التنسيق والتعريف بالجامعات والكليات والأقسام المختلفة، نستعرض شروط الالتحاق وأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس، وفقًا لما ورد بالموقع الرسمي للجامعة، في السطور التالية..

شروط الالتحاق وأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

واختلفت شروط الالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس حسب القسم، وهي كالآتي:

أقسام اللغاتوتنقسم إلى أقسام عدة، هي اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللغة العبرية وآدابها، وحتى يتم قبول الطالب في تلك الأقسام يشترط الآتي:

قسم اللغة الإنجليزية: أن يكون الطالب حاصلًا على 48 درجة في اللغة الإنجليزية حيث يقبل القسم طلاب الانتظام فقط، والأولوية لمجموع الدرجات الأعلى في اختبار اللغة الانجليزية الذي يعقده القسم، ويقبل القسم كذلك الطلاب الوافدين والشهادات المعادلة بنفس شروط القبول، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا والتحويلات.

قسم اللغة العربية:

يكون الطالب حاصلاً على 60 درجة من مادة اللغة العربية، ويقبل المؤهلات العليا بالمستوى الأول.

قسم اللغة العبرية:

يكون الطالب حاصلاً في مجموع اللغات الثلاث على 75 % أي 127.5 درجة ولا يقبل القسم المؤهلات العليا.

قسم اللغات الشرقية:

يكون الطالب حاصلاً في مجموع اللغات الثلاث على 85 % أي 144.5 درجة ولا يقبل المفصولين ولا المحولين من الخارج ولا المؤهلات العليا.

قسم اللغة الفرنسية:

أن تكون اللغة الغرنسية هي اللغة الأولي، وأن يكون الطالب حاصل على 45 درجة في مادة اللغة الفرنسية، ويقبل القسم الطالب الحاصل على أقل من 45 درجة وذلك بشرط اجتياز امتحان القبول، ويوافق القسم قبول المؤهلات العليا بشرط أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى.

قسم الإرشاد السياحي

اجتياز الطالب المقابلة الشخصية وحصول الطالب على 45 درجة في اللغة الإنجليزية وأن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى، ولا يقبل القسم الراسبين من الأقسام الكلية الأخرى والمؤهلات العليا بسبب ظروف الدراسة في القسم ولا يقبل المفصولين ولا المحولين.

قسم الإرشاد الفرنسي

وهذا القسم يتم دفع مصروفات خاصة، ويجب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يكون حاصلاً على 35 درجة في اللغة الفرنسية وأن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا ويقبل المفصولين والمحولين والراسبين من أقسام الكلية الأخرى.

قسم علوم الاتصال والإعلام

الأولوية للطلاب ذوى المجموع الأعلي، يقبل القسم مجموع اعتباري 530 درجة فأكثر على أن يتم ترتيب الطلاب تنازليا، ولا يقبل القسم طلاب الانتساب، ولا المؤهلات العليا ولا المفصولين ولا المحولين ولا حالات نقل القيد ولا التحويلات من أقسام أخرى.

قسم المكتبات والمعلومات

يكون الطالب حاصل على 60 % أي 30 درجة في اللغة الأجنبية الأولى، وأن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي اللغة الإنجليزية، لا يقبل القسم الطلاب المفصولين، ويقبل المؤهلات العليا بعد إجراء مقابلة مع رئيس القسم، ويتم إجراء مقابلة للطلاب لتحديد المناسبين.

قسم الحضارة الأوروبية القديمة

يشترط أن يكون مجموع اللغات الثلاث نحو 85% أي 153 درجة ولا يقبل المفصولين ولا المحولين من الخارج، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى.

قسم التاريخ

أن يكون مجموع الطالب في مادة التاريخ نحو 41 درجة و40 درجة في مادة اللغة العربية و38 في مادة اللغة الإنجليزية أدبي، ويمكن قبول طلاب الشعبة العلمية بشرط أن يكون حاصل على مجموع 45 درجة في مادة اللغة العربية، و40 في مادة اللغة الإنجليزية ويقبل القسم المؤهلات العليا بدون شروط.

قسم الجغرافيا

يقبل الطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأصحاب المجاميع الأعلي، بالنسبة للشعبة العلمية الأولوية للمجموع الكلي الأعلى كما يجب على جميع الطلاب اجتياز اختبار القبول التحريري والشفوي الذي يعقده القسم.

لا يقبل القسم المحولين ولا المفصولين ولا نقل القيد ولا المؤهلات العليا.

قسم الفلسفة

يقبل الطلاب الحاصلين على درجة النجاح في اللغة الأولى ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى.

لا يقبل المفصولين.

قسم علم النفس

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى، وحصول الطالب في اللغة الإنجليزية على 40 درجة، و55 درجة في علم النفس، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط.

ويمكن قبول طلاب الشعبة العلمية في حالة الحصول على 45 درجة باللغة الانجليزية.

ولا يقبل القسم المؤهلات العليا بشرط ولا المفصولين ولا المحولين.

قسم علم الاجتماع

حصول الطالب على 90 درجة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويقبل القسم المؤهلات العليا.

قسم الآثار

الأولوية في قسم الآثار المصرية -الإسلامية – اليونانية للمجموع الأعلى وفي حالة التساوي يتم المفاضلة بدرجة اللغة الأجنبية الأولى.

ولا يقبل القسم المؤهلات العليا ولا المفصولين ولا المحولين من الخارج.

قسم الدراما والنقد المسرحي

حصول الطالب على 90 درجة في مجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى، ويجب على جميع الطلاب اجتياز الاختبار التحريري الذي يجريه القسم قبل بداية العام الدراسي.

ولا يقبل القسم الطلاب المفصولين.