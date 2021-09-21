ظهرت الآن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنه جرى اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإعلانها رسمياً على موقعها الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة للحصول على الدرجات.

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ظهرت بالاسم ورقم الجلوس على موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أنه جرى تصحيح الامتحانات إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وذلك من خلال أجهزة الماسح الضوئي، مشيرة إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الاختيارية التي تعتمد على الفهم.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. إعلانها رسميا

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وجرى توفير مجموعة من المراجعات والنماذج الاسترشادية للطلاب قبل انطلاق الامتحانات لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة وطبيعة الإجابة على البابل شيت.

وأوضحت الوزارة، أن طلاب امتحانات الدور الثاني سيحصلون فقط على 50% من الدرجات، لافتة إلى أنه جرى السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي، لأن الامتحانات كانت بنظام «أوبن بوك».

بدء تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 للجامعات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة ومنهم طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة، موضحة أن الطالب يسجل 75 رغبة مثل طلاب الدور الأول، مشددة على الطلاب بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالتنسيق من حيث كتابة الرغبات.

وأضافت الوزارة، أنها حرصت على توفير أماكن لطلاب الثانوية العامة في مختلف الجامعات، لافتة إلى أنها كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد.