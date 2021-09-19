20 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر اليوم وسط إجراءات احترازية

تستمر رحلات البالون الطائر، بالتحليق في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، للاستمتاع بالمظاهر الطبيعية الخلابة، وكذلك المعالم الأثرية الرائعة من أعلى نقطة بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، وسط حالة من الفرحة والبهجة والسرور وسط السيُاح مستقلي رحلة البالون الطائر من كافة الجنسيات من مختلف دول العالم.

20 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

وحسب مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، بلغ عدد رحلات البالون الطائر المُحلق في سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، 20 رحلة بالون طائر، تتبع عدة شركات مختلفة من شركات البالون، والتي يصل عددها لـ13 شركة للبالون الطائر بأحجام وأشكال متنوعة وتحمل أعداد مختلفة من السياح، حيث تحمل هذه الرحلات ما يقرب من 350 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات حول العالم.

إجراءات احترازية ضد كورونا في رحلات السياح

وتُنظم رحلات البالون الطائر التي يقوم بها السيُاح من مختلف دول العالم، داخل محافظة الأقصر السياحية تحديدًا بمنطقة البر الغربي، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل سلطات الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالد زائد وزيرة الصحة والسكان، والتي تقضي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا والمُنتشر هذه الأيام في دول العالم أجمع ، من حيث ارتداء الماسكات الواقية ضد الفيروس فضلًا عن مراعاة التباعد الاجتماعي بين السيُاح وبعضهم البعض.

إجراءات أمنية لتأمين الرحلات السياحية

وتُنظم الرحلات السياحية داخل محافظة الأقصر، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، لتأمين رحلات السيُاح والأفواج السياحية، بداية من تحركهم من مطار الأقصر الدولي حتى قيامهم بالجولات السياحية ثم عودتهم مرة أخرى عبر مطار الأقصر الدولي.