تعرف على تفاصيل لقاح سينوفاك المصري

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن تفاصيل لقاح مصل سينوفاك المصري، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، إنتاج أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاح قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطة لتطعيم أكبر قدر من المواطنين، في ظل استمرار جائحة كورونا، وناشدت الوزارة، بضرورة الدخول على موقع وزارة الصحة وحجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا.

لقاح سينوفاك المصري

يستعرض «الوطن»، كل التفاصيل عن لقاح سينوفاك المصري، وفقًا لما أعلنته لوزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- وفقا للدراسات الإكلينكية التي أُجريت على اللقاح في العديد من الدول، فإن فعالية اللقاح تصل إلى 91%.

- سهولة تخزين لقاح سينوفاك الصري حيث يجري تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى لـ8 درجات مئوية.

- تم تصنيع اللقاح وفقا لمعايير التيالتي صنعت بها اللقاحات العالمية في كل الدول.

- مصر أول دولة أفريقية تصنع لقاح سينوفاك المصري.

- عملية تصنيع اللقاح تجري في مصانع شركة «فاكسيرا» بإشراف خبراء طبيبن، وفقا لأعلى المعايير العالمية.

- أول دفعة من المواد الخام للقاح، وصلت مصر مايو الماضي.

- مصر تستهدف تصنيع 40 ميلون جرعة من اللقاح وتصدير الفائض منه لدول أفريقية بعد تغطية الإنتاج المحلي.

الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك المصري

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى الأعراض الجانبية لتناول اللقاح سينوفاك المصري، أنها تتشابه مثل أي أعراض للقاحات المستخدمة ضد فيروس كوروونا، التي تتمثل في:

- إحمرار مكان الحقن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ألم في المفاصل والعضلات.

- الشعور بالخمول والرغبة في النوم.

وأكدت الوزارة، أن هذ الأعراض تزول خلال يومين أو ثلاثة، ولا تدعو للقلق أو الخوف من التطعيم، وأنها تزول من تلقاء نفسها خلال فترة وجيزة، ولا تستدعي الذهاب للطبيب.