وزارة الصحة المصرية توضح خطوات تسجيل اللقاح لتطعيم المواطنين

أعلنت وزارة الصحة المصرية خطوات تسجيل اللقاح كورونا للأشخاص الراغبين في الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تسهيلا على المواطنين؛ وتوضيح الخطوات التي يجب عليهم كتابتها عند الدخول على موقع الوزارة لكتابة البيانات بصورة صحيحة.

وترصد «الوطن» خطوات الدخول علي موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل الحصول على اللقاح

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك للحد من الإصابات بفيروس كورونا، وحثت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التسجيل والحصول على طلب اللقاح وتطعيم لتحقيق المناعة السكانية وعودة الحياة لطبيعتها.

موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل اللقاح

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة تسجيل طلب اللقاح.

- اختيار الفئة من الأربع فئات التي حددتها وزارة الصحة والسكان.

- الدخول على صفحة البيانات الأساسية.

البيانات المطلوبة عند الدخول على موقع كورونا

- كتابة البيانات المطلوبة وفقًا للأماكن المحددة من قبَل وزارة الصحة والسكان، وتشمل: الاسم الرباعي، رقم الهوية الشخصي «البطاقة أو جواز السفر»، كتابة المحافظة، الوظيفة، تاريخ الميلاد كما هو مدون بشهادة الميلاد.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة ضوئية من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة رقم المحمول.

- تدوين الكود الذي تم إرساله على رقم الهاتف المحمول.

- ستصلك رسالة مكونة من 20 رقمًا هذه الأرقام هي طلب تسجيل اللقاح.

- الاحتفاظ بكود مكون من 20 رقمًا للاستعلام به عن موعد تلقي اللقاح.

الفئات التي تحصل على لقاح كورونا في المنزل

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على أن الفئات التي تحصل على لقاح كورونا في المنزل، وذلك لوجود مرض مزمن أو إعاقة تمنعهم من الذهاب لمركز التطعيم، وشملت «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي».