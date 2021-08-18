«الصحة»: تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك مطلع سبتمبر المقبل

تنتهي وزارة الصحة والسكان من تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا، مطلع سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مليون جرعة جرى إنتاجها في وقت سابق، مؤكدة وجود مواد خام تكفي لتصنيع 14 مليون جرعة، موضحة أنه سيجري استقبال شحنات من اللقاحات الأخرى مثل «موديرنا» خلال شهر سبتمبر.

«الصحة»: لقاح سينوفاك ضمن اللقاحات المتواجد في مصر الآمنة

وأضافت الوزارة أن لقاح سينوفاك أثبت فعالية تصل إلى أكثر من 90%، وأشارت الوزارة في بيان لها، أن اللقاحات المتوفرة في مصر، يبلغ عدد جرعاتها 21 مليونا و188 ألفا و600 جرعة من اللقاحات المختلفة، لافتة إلى أنه جرى تطوير موقع تسجيل لقاح كورونا الإلكتروني من أجل إتاحة تسجيل المواطنين الراغبين في السفر، وسيجري تخصيص «ميجا سنتر» أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا للمسافرين فقط.

لقاح سينوفاك موثق من منظمة الصحة العالمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأن لقاح سينوفاك يأتي ضمن اللقاحات المستخدمة في مصر الموثقة من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها حريصة على التواصل المجتمعي مع كل الفئات لتطعيمهم بلقاح كورونا.

أولوية التطعيم بلقاح سينوفاك ستكون للعاملين بالتربية والتعليم

وأوضحت الوزارة، أن أولية التطعيم بلقاح سينوفاك ستكون للعاملين بالتربية والتعليم، من خلال اختيارات مخصصة على موقع تسجيل لقاح كورونا، اعتباراً من يوم 6 ديسمبر المقبل، موضحة أن الكميات المطلوبة من اللقاحات للجرعة الثانية متاحة حتى أول أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنه سيجري التعامل مع منتسبي التعليم العالي، والخاص ببعثات الخارج، من خلال مبنى مقر تابع لوزارة التعليم العالي بمدينة نصر.

وأشارت إلى خروج 199 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، مشددة على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، خاصة في المواصلات والأماكن العامة، موضحة أن الإجراءات الاحترازية هي السبيل الأمثل لمواجهة كورونا.