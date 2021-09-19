أعمال جمعت بين جميل راتب ومحمد صبحي.. أبرزها «رحلة المليون»

في مثل هذا اليوم عام 2018 غاب عن عالمنا الفنان العالمي جميل راتب، بعد أن قدم إلينا أعمالًا فنية يبقى أثرها سنوات عديدة، وبعد مسيرة فنية طويلة جاء أبرزها مشاركاته بجوار الفنان محمد صبحي، الذي كانت تجمعه به علاقة صداقة قوية، وكان يفضل العمل معه لأن أعماله ذات مضمون اجتماعي قوي، كما أن التعامل معه كان مريحًا، وذلك حسب تصريحاته في آخر لقاء تليفزيوني قبل وفاته.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على 5 أعمال جمعت بين الفنان جميل راتب والفنان محمد صبحي..

رحلة المليون

هو مسلسل كوميدي إنتاج 1984، وتدور أحداثه حول سنبل «محمد صبحي» الذي يأتي إلى القاهرة بحثًا عن عمل، ويقيم مع خاله الذي يعمل في فيلا لطفي بيه «جميل راتب» الذي يبدأ في استغلال سنبل، وشاركهما البطولة سمية الألفي، سعاد نصر، عايدة عبد العزيز، حسين الشربيني، المسلسل تأليف أحمد عوض، وإخراج أحمد بدر الدين.

يوميات ونيس

بدأ عرض المسلسل عام 1994، وشارك راتب مع الفنان محمد صبحي في الأجزاء الثمانية للمسلسل حيث جسد دور والده «أبو الفضل»، وحققا نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الدويتو، وكانت تدور أحداثه حول ونيس وزوجته مايسة أثناء تربية أبنائهما، ويشارك في بطولة المسلسل سعاد نصر، هدى هاني، سامح صفوت، فادي خفاجة، ﺗﺄﻟﻴﻒ مهدي يوسف، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد بدر الدين.

فارس بلا جواد

يدور المسلسل في إطار تاريخي حول حافظ نجيب، الطفل الذي تربى بين عائلة أمه الثرية وأبيه الفقير ضابط الشرطة، وتشتعل الأحداث بعد مقتل والده، حيث يقسم «حافظ» الذي يجسده الفنان محمد صبحي على الانتقام لوالده ولكل من يُظلم في بلده، وذلك في عهد الاحتلال الإنجليزي، ويجسد راتب خلال أحداث المسلسل دور«ريتشارد»، ويشارك في بطولته سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجي، المسلسل تأليف محمد صبحي، وإخراج أمل سعد.

أنا وهؤلاء

عُرض المسلسل لأول مرة عام 2005، وتدور أحداثه حول سلسبيل الذي يأتي إلى القاهرة ليعمل مدرسًا، ثم يقابل سندس التي جاءت لاستكمال الماجستير، ويتعرفا ويقع بينهما العديد من المواقف، جسد راتب خلال احداث المسلسل شخصية « أمالي السودة»، شارك في بطولة المسلسل كلا من: داليا مصطفى، هناء الشوربجي، مها أبو عوف، محمود أبو زيد، تأليف محمد صبحي، إخراج عصام شعبان.

عايش في الغيبوبة

وفي عام 2006، شارك جميل راتب مع الفنان محمد صبحي في مسلسل «عايش في الغيبوبة»، وشاركهما البطولة إيمان، مها أبو عوف، عزت أبو عوف، وهو من تأليف وإخراج محمد صبحى.