بالأسماء.. 13 دول أفريقية تنجح في تطعيم أكثر من 10% من سكانها ضد كورونا

تزامنًا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى أفريقيا، والتي وصلت إلى 8 مليون إصابة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 دولة فقط من دول إفريقيا نجحت في تنفيذ المهمة المطروحة من قبل المنظمة، وهي تطعيم 10% من سكان الدول ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية الشهر الجاري.

إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 8 مليون حالة

وكشفت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الدول الأفريقية بلغت 8 مليون و136 ألف إصابة، و206 ألف وفاة حتى اليوم الأحد.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، أن 13 دولة إفريقية حققت المهمة المطروحة في تطعيم السكان ضد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن النقص الراهن في اللقاحات يشكل حاجزًا جديًا أمام تنفيذ برنامج التطعيم في العديد من مناطق القارة الأفريقية.

تخصيص 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا لقارة أفريقيا

وخصص الاتحاد الأوروبي 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا لقارة أفريقيا، من أجل مساعدتها على كبح الجائحة، وفقا لما أعلنته أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

الدول الأفريقية الأكثر تقدمًا

وأضافت الصحة العالمية أن الدولة الأفريقية الأكثر تقدمًا من حيث نسبة المحصنين ضد كورونا هي سيشيل بنسبة 72% من مجموع السكان، وتليها موريشيوس بنسبة 55% والمغرب بنسبة 44% وتونس بنسبة 21%، وجزر القمر والرأس الأخضر بنسبة 18% في كل منهما، فيما تعود الريادة في الجزء الجنوبي من القارة فى التطعيم ضد كورونا إلى زيمبابوي بنسبة 13% وجنوب أفريقيا بنسبة 12%.

وأشارت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إلى أن هدف تطعيم 40% من سكان إفريقيا ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر القادم يبدو بعيد المنال، منوهة بأن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا.

فيما حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا من أن التطعيم البطيء مع ارتفاع الإصابات يمكن أن يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة من كورونا.