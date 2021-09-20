حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يقع برج الميزان في الحب بسهولةٍ؛ لأنّ الحب بالنسبة إليه شيء هام في حياته،و تعتبر صفة الاتزان من أهم الصفات التي يعرف بها مواليد هذا البرج، فدائما ما يوصف بأنه رمانة الميزان بين أصدقائه، ويستعرض موقع جريدة «الوطن» خلال خدماته اليومية والمتنوعة التي يقدمها للقراء حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

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ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.