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حظك اليوم برج القوس الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:24 ص | الأحد 19 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يتسم بالكرم والشغف، لاكتشاف الأشياء الجديدة، ويتصف بالسعي للمثاليّة، ولديه حس دعابة، وأبرز عيوبه قلة الصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا 

تطالبك الأفلاك بالاجتهاد والحذر والمثابرة ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا 

القمر معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

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