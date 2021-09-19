حظك اليوم برج العقرب الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بالسعي الدائم لتحقيق طموحة وأهدافه، كما أنه لا يسمح لأي شيء أو شخص بأن يقف في سبيل تحقيق طموحه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك حتى لو كنت مشوشا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.