إصابة 3 في تصادم دراجة نارية بـ«تروسيكل» ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأحد، بإصابات متنوعة في حادث تصادم دراجة نارية بأخرى ««تروسيكل»»، بطريق إهناسيا أمام مدخل قرية «منشأة الأمراء»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

مديرية امن بني سويف تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بأخرى «تروسيكل»، بطريق إهناسيا، ليوجه بسرعة إخطار الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة 3 بإصابات متنوعة ما بين جروح وكدمات واشتباه كسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: عبد الرحمن محمد أحمد، 20 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمود سليمان، 25 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعلي أحمد عبد الهادي، 5 سنوات، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.