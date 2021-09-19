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محمود مسلم

بريد الوطن .. سيناء

كتب:

الوطن
09:43 م | الأحد 19 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

سينا بلدى عشقى ولعى

مين يضاهيها فى المجد

فخرى وكل مصرى

مهما غزاك الغزاة عدتِ

لبست ثوب العز الوردى

الكل يكتب فيك الشعر

فأنت ملهمة الأمس واليوم والغد

فيك نظمت شعرى

بحثت عن القوافى لأحكى

عن جزء عزيز على قلبى

أنت فى العروق تسرين

كما الدم فى الجسم

رسمك على الخريطة منقوش

فى وجدان وقلب كل مصرى

                                                                           د. ثابت غنام

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