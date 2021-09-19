بريد الوطن .. سيناء
كتب:
الوطن
09:43 م | الأحد 19 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية
سينا بلدى عشقى ولعى
مين يضاهيها فى المجد
فخرى وكل مصرى
مهما غزاك الغزاة عدتِ
لبست ثوب العز الوردى
الكل يكتب فيك الشعر
فأنت ملهمة الأمس واليوم والغد
فيك نظمت شعرى
بحثت عن القوافى لأحكى
عن جزء عزيز على قلبى
أنت فى العروق تسرين
كما الدم فى الجسم
رسمك على الخريطة منقوش
فى وجدان وقلب كل مصرى
د. ثابت غنام
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