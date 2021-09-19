بريد الوطن .. سيناء

سينا بلدى عشقى ولعى

مين يضاهيها فى المجد

فخرى وكل مصرى

مهما غزاك الغزاة عدتِ

لبست ثوب العز الوردى

الكل يكتب فيك الشعر

فأنت ملهمة الأمس واليوم والغد

فيك نظمت شعرى

بحثت عن القوافى لأحكى

عن جزء عزيز على قلبى

أنت فى العروق تسرين

كما الدم فى الجسم

رسمك على الخريطة منقوش

فى وجدان وقلب كل مصرى

د. ثابت غنام

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