بريد الوطن .. ما زالت المرأة «قدّ المسئولية»

إن للمرأة دورها الفعال فى نهضة المجتمع، فهى لا تختلف عن الرجل بأهمية وجودها، بل إن المرأة نصف المجتمع، فهى الأم والأخت والزوجة، والصديقة، إنها كالجوهرة التى تضىء بالطاقة والأمان لمن حولها. إن الأسرة فى حقيقتها تعتمد على الأم فى نجاحها، فلولا الأم لفقد العديد من الأطفال الرعاية، ولنشأ جيل فاقد للعطف والرحمة. إن المرأة هى المصدر الأساسى للمشاعر اللطيفة، والعاطفة، وهى التى تشكل بحضورها جمال كل شىء، إذ إنها تقوم على تنمية اجتماعية ظاهرة وملموسة، وذلك عبر مشاركتها فى سوق العمل، وبتلك المشاركة والمساهمة فهى تساعد المجتمع فى مكافحة الفقر، وزيادة دخل الأسرة من خلال ما توفره من دخلها الشهرى، وهذا يساعد من رفع المستوى المعيشى فى كل هيكل اجتماعى.

فى النهاية لا بد من تقدير وجود المرأة، فهى تشكل دافعاً من أهم دوافع نجاح المجتمع، وتنميته، فهى فى حقيقتها لا تختلف عن الرجل، بل إنها فى كثير من الأحيان تساند الرجل، وتمسك بيده، وتعينه فى المسئوليّة والإنفاق، وذلك كله فى حقيقته يعود على المجتمع، بالحفاظ على سيره عبر الطريق الصحيح، إذ إن الأسرة الناجحة والمتماسكة هى رمز لمدى نجاح المجتمع، ووعيه، من خلال ارتباط أفراده بعضهم ببعض، وذلك فى المحصلة ينهض بالبلاد على جميع الأصعدة.

هدى عثمان

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