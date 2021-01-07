فحص وعلاج 623 مواطنا خلال قافلة طبية في الرويسات

قامت مديرية الصحة بالمركز الحضري بمنطقة الرويسات، في مدينة شرم الشيخ، بتوقيع الفحص والكشف الطبي على 623 مريضا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، في جنوب سيناء، أن القافلة انطلقت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يناير الجاري، وتضمنت 8 تخصصات طبية مختلفة.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، انطلاق قافلة طبية مجانية بوادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، لتوقيع الكشف والفحص الطبي على مواطني الوادي.

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة مستمرة على مدار يومين تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتوصيل الخدمات الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح «رخا»، أن القافلة تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، وهم الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأشار أيمن رخا إلى أنه من المقرر أن تتوجه القافلة إلى أودية الشرفا «١، ٢» يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 و13 يناير، كما ستتجه إلى أودية سبيته وخريزة يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 يناير الجاري، وإطلاق عدد من القوافل بجميع الأودية في كل مدن المحافظة بالتناوب.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجرى توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.