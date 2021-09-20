«السياحة» تروج للبحيرة في عيدها القومي (فيديو)

نشرت وزارة السياحة والآثار قبل قليل، فيديو ترويجي قصير عن محافظة البحيرة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، واستكمالا للحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام الشهر الحالي، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظات المصرية

تستمر الحملة الدعائية 27 يوما بواقع يوم لكل محافظة

وتستمر الحملة منذ بداية سبتمبر الحالي ولمدة 27 يوما، بواقع محافظة كل يوم، احتفالا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.