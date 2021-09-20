ضبط شخصين بحوزتهما 49 طربة حشيش في الجيزة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين بـ49 طربة حشيش

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة «ملك وقيادة الأول» بدائرة القسم، وبحوزتهما «49 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة».

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة؛ لتسهيل تنقلاتهما.