رابط التسجيل في حملة «معا نطمئن» لتلقي لقاح كورونا

انطلقت اليوم حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، إذ ازدادت بالتزامن مع ذلك عمليات البحث من قِبل المواطنين حول رابط التسجيل في حملة معا نطمئن.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» رابط التسجيل في حملة معا نطمئن وخطوات التسجيل وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك على النحو التالي:

رابط التسجيل في حملة معا نطمئن

ويمكن للمواطنين التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» التي تجوب المحافظات لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط من هنـــــــا للحصول على اللقاح.

بعد ذلك اضغط على «التسجيل لطلب اللقاح»، واختر من بين الفئات المحددة سواء كنت من العاملين في القطاع الطبي، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو التطعيم بغرض السفر أو الفئات الأخرى.

استوف البيانات المطلوبة وبعد ذلك اضغط على «استكمال الطلب».

وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرارات التي تظهر أمامك، ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّ حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، إذ تم تجهيز 18 مركز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلًا عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وتمّ تخصيص 9 أتوبيسات رئيسية، إضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، علمًا بأنّ المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.