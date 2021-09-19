تستمر حتى 10 مساء.. تفاصيل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» بـ3 محافظات اليوم

حددت وزارة الصحة والسكان، المحافظات التي تجوبها حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، اليوم الأحد، حيث تتواجد الحملة في 3 محافظات، لتسجيل المواطنين ولتسهيل عملية الحصول على لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وتستمر الحملة لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، اعتباراً من الأربعاء الماضي الموافق 15 سبتمبر.

وترصد «الوطن»، المحافظات التي تجوبها الحملة، ومواعيدها، وأماكن تمركز الحملة بالمحافظات، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

محافظات تجوبها حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» اليوم

‎وأشارت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» إلى أن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» متواجدة اليوم الأحد 19 سبتمبر، في محافظات الغربية، والمنيا، والإسماعيلية، ‎للتسجيل والتوجه لمراكز الشباب التي خصصتها الحملة للحصول على اللقاح في نفس اليوم.

مواعيد عمل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتسهيل الحصول على لقاح كورونا

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تنتقل لباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وبدأت في 15 سبتمبر، وتستمر لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، موضحة أنه جرى تخصيص 9 أتوبيسات بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، جرى تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، وفقا لما صرح به الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.