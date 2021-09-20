ضبط شخص بتهمة الاحتيال على المواطنين في الغربية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من «5 أشخاص، وجميعهم مقيمين مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية» بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات والمعاهد العسكرية وتعيين أحد الشاكين بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهات «على خلاف الحقيقة».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بالغربية» بممارسة نشاط إحتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.