عاقل: الموافقة على دخول غير الحاصلين على اللقاح للفنادق.. بشرط

أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية عدم منع غير الحاصلين علي اللقاح من دخول الفنادق أسوة بما يتم مع السياح الأجانب القادمين لزيارة مصر من الخارج، بشرط وصول عدد الحاصلين علي التطعيم بمصر لنحو 40% من عدد السكان.

هناك ضرورة للتعايش مع الفيروس في الفترة المقبلة

أوضح أنه وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا سيستمر مع العالم لفترات طويلة سواء بتحوراته أو سلالاته الجديدة ما يعني ضرورة التعايش معه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة حصول غالبية المواطنين المصريين على اللقاحات يقلل من قوة وسرعة انتشار الفيروس.

الحكومة لم تصدر قرارا حتى الآن بمنع دخول غير المطعمين للفنادق

وأضاف لـ«الوطن» أن الحكومة لم تصدر قرار منع المواطنين المصريين غير الحاصلين علي لقاح كورونا من دخول المنشآت الفندقية والسياحية حتى الآن، من خلال اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلا انه من المتوقع أن يصدر خلال الشهور المقبلة هذا القرار، في إطار خطة الدولة لتطعيم كافة المصريين ومنع دخول غير المحصنين للمنشآت العامة.

تطعيم جميع العاملين بفنادق الغردقة وشرم الشيخ

وأكد الانتهاء حاليا من تطعيم كافة العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا والإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي بجرعتي التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، كما حصل العاملون بالمنشآت الفندقية بمدن الصعيد السياحية علي الجرعة الأولي من المصل، لافتا إلى أن العاملين بفنادق القاهرة والجيزة وعددهم نحو 21 ألف عامل يحصلون حاليا علي التطعيم.

وأوضح عاقل أن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لكورونا سيؤدي إلى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة لاسيما أن التطعيم والجواز الصحي باتا يتحكمان في بوصلة اتجاه السياح حول العالم، مشيرا إلي أن عملية تطعيم العاملين بالفنادق المصرية إجبارية وليست اختيارية.