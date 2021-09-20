17 مركزا للتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الفيوم

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أنّ الجامعة خصصت 17 مركزاً في عدد من الكليات، بالإضافة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتطعيم طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تجهيز تلك المراكز بأطقم طبية وإدارية متميزة تعمل بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من تطعيم الجميع، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات، ومنسقي الأنشطة الطلابية، ورعاية الشباب والأسر الطلابية.

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اعمال تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

وتفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، سير عملية تطعيم طلاب الجامعة بلقاح كورونا المستجد، اليوم الاثنين، في كليات الحاسبات والمعلومات، والتربية الرياضية بحضور الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة رانيا أبو السعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

رئيس جامعة الفيوم يشيد بالإجراءات الاحترازية ووعي الطلاب

وأشاد القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي يجري تطبيقها في مراكز التطعيم بلقاح كورونا داخل الجامعة، كما أشاد بمستوى الوعي لدى طلاب الجامعة خلال تلقيهم لقاح كورونا المستجد.

رئيس جامعة الفيوم يستمع لمشاكل الطلاب خلال تلقي لقاح كورونا

واستمع القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى شكاوى الطلاب من المعوقات التي واجهتهم أثناء عملية التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال رابط وزارة الصحة، وداخل مراكز تلقي اللقاح بالجامعة للعمل على حلها، بالإضافة إلى التأكد من ملائمة أماكن الانتظار للطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها الحرص على ارتداء الكمامة، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.