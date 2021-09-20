رئيس مدينة الأقصر يعلن رفع 140طن مخلفات بطريق المطار

تفقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، عدداً من الشوارع داخل منطقة «نجع أبو عصبة»، اليوم الاثنين، بهدف متابعة المعوقات بالنجع، والبحث عن سبل تحويل مسار محول كهربائي لتوسعة الطريق في المنطقة، وتفقد كذلك ما تم إنجازه من أعمال الدهانات بمنطقة النجع، فضلاً عن متابعة عمليات رفع التراكمات والمخلفات من المنطقة بشكل دائم.

رئيس مدينة الأقصر: رفع 140 طن مخلفات صلبة

وتفقد رئيس مجلس مدينة الأقصر منطقة المطار، وشملت الجولة المحيط الحيوي للمطار والنافورة، فضلاً عن التأكد من رفع جميع الأتربة ومخلفات الأعمال بشكل دوري، حيث قاد حملات النظافة شعبان طايع، رئيس الحي، بداية من الكوبري حتى منطقة «العوابد»، ومن منطقة النافورة القائمة بطريق المطار حتى بوابة المطار، مؤكداً على رفع حوالي 140 طن من التراكمات الصلبة والأتربة، جراء أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

واختتم رئيس مدينة الأقصر جولته الميدانية داخل المنطقة، بمتابعة آخر مستجدات وأعمال التطوير، فضلاً عن معدل التنفيذ للأعمال في ميدان «الملك عبد الله بن عبد العزيز»، في وسط مدينة الأقصر، في إطار استعدادات محافظة الأقصر للموسم السياحي الجديد، ومراعاة تطوير وتجميل المسار السياحي للمدينة السياحية.

مدير المشروعات بالأقصر: تطوير ورفع كفاءة الإنارة بالميدان

من جانب آخر، أوضح مدير المشروعات بمحافظة الأقصر المهندس أسعد مصطفى، أن المشروع يتضمن تطوير رفع كفاءة ميدان «الملك عبد الله»، في إطار إبراز الشكل الجمالي ضمن عمل فني مع المسطحات الخضراء، مع إضافة أرضيات من البازلت والجرانيت، فضلاً عن عمل صيانة الجرانيت الأحمر الموجود في المنطقة، مع تطوير ورفع كفاءة الإنارة في مدخل المحافظة.