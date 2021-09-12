رفع 10 أطنان مخلفات صلبة في حملات نظافة بالأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر، وبالتعاون مع فرقة التدخل السريع، حملات نظافة شاملة في عدد من الشوارع والأحياء بمدينة الأقصر، وكذلك ميادينها وشوارعها الجانبية، حيث استهدفت شارع الجولي فيل بداية، ميدان الصنايع حتى منطقة الجولي فيل، وبتنفيذ حملات النظافة تحت إشراف حسن خليدي رئيس حي جنوب، فضلًا عن محمد يسري مسؤول قطاع النظافة.

حملات نظافة لحي وسط بالأقصر

وتأتي حملات الإزالة والنظافة داخل محافظة الأقصر، تحت رعاية وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وكذلك متابعة العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، لجميع رؤساء الأحياء داخل مدينة الأقصر بالكامل، بالمتابعة بشكل مستمر ودوري لجميع المناطق والتأكد من نظافتها وسلامتها، مع ضرورة القيام بحملات نظافة يومية داخل أحياء المدينة.

من ناحية أخرى، تابع العميد طارق لطفي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، أعمال النظافة التي قام بها حي وسط وقطاع النظافة بالحي، والذي استهدفت أعمال نظافة وإزالة المخلفات بعدد من المناطق منها شارع صلاح سالم البحري والقبلي وتفرعاتهم، وعدد من المناطق المجاورة له.

رفع 10 أطنان مخلفات صلبة

حيث تم تنفيذ الحملة تحت إشراف حمادة عبد المجيد عباس رئيس حي وسط، وبمتابعة نائب رئيس الحي عمر فتحي، فضلًا عن محمد راشد مسؤول النظافة بحي وسط، وخلال حملة النظافة هذه، تم رفع كمية من التراكمات والأتربة فضلًا عن المخلفات الصلبة وكذلك متابعة خط سير صناديق القمامة.

ونجحت حملات النظافة في رفع عدد 10 طن من التراكمات و الأتربة والمخلفات الصلبة بالشوارع التي تم استهدافها، ويأتي ذلك استعدادًا للموسم السياحي والحفاظ على نظافة مدينة الأقصر اليومية بهدف تحسين المظهر العام.