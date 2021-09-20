تعرف على الفئة الوحيدة المستثناة من قرار منع الفلاشات في الحفلات

ما زالت توابع قرار نقابة المهن الموسيقية، بخصوص قرار منع استخدام الفلاشات فى الحفلات الغنائية، وإجبار أي مطرب أو فرقة على استخدام فرقة غنائية، مكونة من 8 أفراد على المسرح، الشاغل الأساسي لكل المطربين.

الباندات الغريبة مستثناة من قرار نقابة الموسيقيين

علمت «الوطن» من مصادرها داخل النقابة، أن قرار منع استخدام الفلاشة والفرقة الغنائية، قرار لا رجعة فيه لكل مطربي العام والشعبيين، لكن هناك شعبة سيجري استثناءها، هي الباندات الغربية، التي لا يمكن معها استخدام عزف الفرق الغنائية.

كما عملت «الوطن»، أن النقابة ستناقش خلال الأيام المقبلة، حال مطربي الراب وفرق الراب، كونها لا تعتمد على موسيقى بشكل كبير.

وكان المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، كشف في تصريحات لـ«الوطن»، قصة استخدام الفلاشة فى الحفلات الغنائية، موضحا إن الأصل في قرار نقابة المهن الموسيقية، هو إجبار أي مطرب على تشغيل فرقة موسيقية معه في الحفل، مكونة من 8 أشخاص، وليس منع تشغيل الفلاشة لمجرد المنع.

الموسيقيين تناقش وضع مطربي الراب من استخدام فرق غنائية

وقال: لو كان هناك مطرب يريد الغناء بلاي باك، لكن معه فرقة غنائية مكونة من 8 أفراد، يمكنه تشغيل الفلاشة ما دامت الفرقة ستعزف أيضا رفقته.

كانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت عدة قرارات الأسبوع الماضي، منها قرار منع الغناء بفلاشة، بالإضافة إلى أنها قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قرر المجلس أيضا إيقاف المطرب الشعبي، رضا البحراوي، عن الغناء لمدة شهرين، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.