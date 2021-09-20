افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية بـ6 أكتوبر غدا

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية، بدء من غد الثلاثاء 21 سبتمبر، حيث تستمر فعالياته حتى الأول من أكتوبر المقبل، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

إقامة المعرض في «مول مصر» بمدينة 6 أكتوبر

وأكدت وزارة التضامن، فى بيان لها، اليوم، أن المعرض يقام بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر.

ولفتت إلى أن المعروضات بمعرض «ديارنا» تشمل المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وتضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر.

وأوضحت «القباج»، في البيان، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، لافتة إلى أنه خلال عام 2021، نظمت الوزارة ثمانية معارض لـ«ديارنا» بمختلف المحافظات، مثل أسوان، والأقصر، وأسيوط، والمنيا، والجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي.

الوزارة تدعم العارضين بـ«ديارنا»

وأكدت وزيرة التضامن، أن المعرض المقرر افتتاحه غدا هو التاسع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لافتة إلى أن هذه المعارض شهدت مشاركة ما يقرب من 810 عارضين بمنتجات حوالي 5120 أسرة منتجة، مع اعتبار أن الوزارة تقوم بدعم مشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة.

ومن المقرر إقامة معارض «ديارنا» للمعروضات اليدوية بالخارج، خلال الأشهر المقبلة قبل انتهاء عام 2021 في الرياض ودبي وإيطاليا، مشيرة إلى أن أول معرض خارجي سيكون بالسعودية.

ويتم اختيار العارضين وفقا لعدة اشتراطات عقب تقدم الآلاف للمشاركة في معارض «ديارنا»، لافتة إلى حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم مثل الانتقالات.