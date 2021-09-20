«دكرنس» يعلن فوز الخضر إبراهيم برئاسة النادي بالتزكية

أعلن نادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية عن فوز المهندس الخضر إبراهيم برئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية، حيث يقود المجلس الجديد لدورة ثانية، كما حصد الكابتن محمد حمدي «اسو»، أمانة الصندوق بالتزكية أيضاً، وذلك بعد غلق باب الترشيح، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، وذلك للترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضي، ولم يتقدم أحد للمنافسة على مقعدي رئيس مجلس الإدارة وأمانة الصندوق.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات نادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية، يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، على مقاعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية مجلس الإدارة فوق السن وتحت السن.

وبحسب بيان نادي دكرنس الرياضي، علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن المرشحين علي مقاعد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضوية

المرشحان على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة

- تامر أحمد أحمد إسماعيل إسماعيل، وشهرته «تامر إسماعيل»

- محمد علي محمد علي، وشهرته «محمد علي بروسكاير»

المرشحون على مقاعد العضوية فوق السن يتنافس عليها كل من:

- أحمد عبد العظيم محمود البسيوني، وشهرته «أحمد برمه»

- حمادة علي السيد علي، وشهرته «حماده شريدة»

- عادل محمد السيد محمد، وشهرته «عادل السحيتي»

- عبد الله أحمد علي صالح، وشهرته «عبد الله صالح»

- محمد حسن محمد المنسي، وشهرته «محمد المنسي»

- يسري سعد عبد الرحمن، وشهرته «يسرى الجندي»

المرشحون علي مقعد العضوية تحت السن

- فوزي سمير عز الدين

- محمود رضا عبد العزيز

- محمود محمد حفظي، وشهرته «محمود حفظي»