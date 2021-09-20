سجن مشدد من 5 لـ15 سنة لتشكيل عصابي بمدينة نصر سرق مواطنا بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 4 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بسرقة «بطاقة رقم قومي وفيزا كارد» مملوكين للمواطن المجني عليه محمد تيتو محمد، بالإكراه، في الشارع العام بمدينة نصر، في أكتوبر العام الماضي.

سرقة وانتحال صفة

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 39139 لسنة 2020 جنايات قسم أول مدينة نصر، أن المتهمين بتاريخ 7 أكتوبر 2020، سرقوا المنقولات الخاصة بالمجني عليه «بطاقة رقم قومي وفيزا كارد»، وكان ذلك فى الطريق العام، وتحت تهديد السلاح، حيث استدرجه المتهم الهارب «توني. ج» لمكان الواقعة، زاعما الاستعانة به في عملية بيع سيارة، ولما وصلا إلى المكان، فوجئ المجني عليه بالمتهمين «أحمد. ف» و«أشرف. س» وآخرين، يستوقفونه زاعمين كونهم من رجال الشرطة، واصطحبوه عنوة داخل سيارة خاصة بهم، واستولوا على منقولاته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين «أمير. ح» و«عماد. م» و«وائل. ع» و«توني. ج» بمسرح الجريمة، لتأمين باقي المتهمين.

شروع في سرقة

كما أبانت التحقيقات أن المتهمين شرعوا فى سرقة سيارة المجني عليه وقلادة ذهبية مملوكة له، حال حملهم أسلحة نارية، وقد خاب أثر جريمتهم، بسبب ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الجريمة.

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمين -عدا المتهم السادس- وحررت محضرا بالواقعة، وأجرت تحرياتها حولها توصلت إلى صحة حدوثها، وارتكاب المتهمين جرائم سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه، والشروع في سرقة منقولات أخرى، فضلا عن حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

محاكمة جنائية

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الحادث، وأجرت مواجهة بين المجني عليه والمتهمين، حيث تعرّف عليهم بحضور المحقق، وأمرت بحبسهم، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسهم على ذمة الواقعة، وفي ختام التحقيقات أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية ونسبت لهم ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

ومثُل المتهمون الـ 5 المحبوسين، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت أحكاما بمعاقبة كل من «أمير. ح» و«عماد. م» و«وائل. ع» و«أحمد. ف» و«أشرف. س» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، وكذا بمعاقبة المتهم الهارب «توني. ج» بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.