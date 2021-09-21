«المتحدة»: ليس هناك احتكارا في مجال الفن.. «أبوابنا مفتوحة طوال العام»

رد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الادعاءات الكاذبة بوجود احتكار فني داخل الشركة وعدم الاستعانة بكبار الفنانين وكذلك المنتجين، فذكر أن الجدل والنقاش أمر مهم للغاية ما دام كان صحيًا ومبنيًا على معلومات مؤكدة ودقيقة، إذ أن أطر الإبداع باتت في قنوات كثيرة، سينما ومسرح ودراما، بالرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في عامي 2020 و2021 على الإنتاج السينمائي والمسرحي ولهذا تأثير طبيعي على عدد المشاركين في أعمال المسرح والسينما خلال هذين العامين بسبب ظروف الجائحة.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه كان من الطبيعي أن يُشارك عدد من الفنانين في أعمال عديدة وتوقفت بسبب جائحة كورونا، وهذا أدى لاستشعار البعض أنهم لا يعملون بسبب تأثيرات كورونا على هذين القطاعين، لكن الحقيقة أنه بالفعل تراجع الإنتاج في السينما والمسرح، لكن في قطاع آخر مثل السوق الدرامية كان هناك ازدهار كبير وأصبح هناك اتساع مواكب عبر الشاشات لرغبات المستهلك والمشاهد وتطلعاته.

المشاهد أصبح أكثر سعادة بالمسلسل ذات الخمس حلقات

وتابع المهندس حسام صالح: «لو قولنا أنه زمان كان المشاهد يسعد برؤية مسلسل مكون من 60 حلقة لكن الآن بات أكثر سعادة بمسلسل ذو الخمس حلقات فقط والتي تحمل قصة على خمسة أيام تبدأ معها قصة أخرى»، موضحًا أن هذه التغيرات في نمط الأعمال الدرامية أحدث بالتوازي تغيرات لدى الكاتب والمشاهد والمخرج في الأعمال التي تكتب، «الآن نحن أمام مشهد متغير دائمًا بسبب التغيرات التكنولوجية الهائلة والتي يجري الحرص على مواكبتها دائمًا».

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن التغيرات متسارعة في مجال التقدم التكنولوجي ويكفي أن الكاميرات المستخدمة في العادي مهما كانت حديثة فهي تشهد تغيرات وتحديث كل عامين ولو يتم ذلك ستتراجع جودة الإنتاج»، نافيًا أن يكون هناك احتكارًا من الأساس لا في السوق ولا داخل المتحدة للخدمات الإعلامية، «الفترة الماضية فتحنا الباب لأكبر عدد من المنتجين، والشاشات لديها القدرة على استيعاب كل الأعمال، وهناك شركات إنتاج نتعامل معها، وشركات لنا حصة بها، وفتحنا الباب للجميع».

لا احتكار في السوق الفنية في مصر

وتابع: «الناس تُقدم من خلال لجنة محايدة بها 13 شخصًا متغيرين من مختلف الأعمار للمعالجة الدرامية والحكم على الدراما التى يتم عرضها على المنتجين، وكان عندنا تعاون مع 6 شركات، وتقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج، وبدأت تظهر لنا شركات تعمل بالسوق، وقدموا أعمالا على الشاشات والقنوات المختلفة ومسلسلات جديدة فى ثوب جديد خماسيات وسباعيات»، موجهًا حديثه للمنتجين: «الباب مفتوح الآن وغدًا وبعد غد لكل المنتجين وسيظل».

وواصل الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «كنا في جدل داخلي داخل الشركة أثناء جلسة لمجلس الإدارة مطلع الصيف الحالي وكنا بنشوف نفتح الباب كل عام مرتين للمنتجين أم ثلاث مرات لكن وبالإجماع بين جميع أعضاء المجلس قررنا أن يكون الباب مفتوحاً طول العام لكل المنتجين لتقديم أعمالهم للشركة سواء في رمضان أو خارج رمضان أو المنصات الرقمية»، مؤكدًا أن فكرة قصور الموسم الدرامي على الأعمال المقدمة في شهر رمضان انتهى منذ عام 2018، وقررنا خلق مواسم قوية خارج شهر رمضان المبارك.