كل ما تريد معرفته عن الاعتدال الخريفي وانتهاء الصيف: «الليل قد النهار»

مصر على موعد غدًا الأربعاء مع أول أيام فصل الخريف، حيث نودع فصل الصيف اليوم ويبدأ فصل الخريف بيوم الاعتدال الخريفي حيث يتساوى الليل والنهار غدًا الأربعاء في أول أيام فصل الخريف.

فصل الخريف يبدأ غدًا الأربعاء

الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، شرح هذه المسألة في تصريحات تليفزيونية، مشيرًا إلى أنّ فصل الخريف يبدأ غدًا الأربعاء 22 سبتمبر فلكيًا، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، وهذا يعني أن عدد ساعات الليل يساوي عدد ساعات النهار في نصف الكرة الشمالي والجنوبي، والفارق بينهما أن الشمال يبدأ فيه فصل الخريف بينما الجنوب يبدأ فيه فصل الربيع.

وأكد أن عدد ساعات الليل تستمر في الازدياد حتى الوصول لأطول عدد لساعات الليل في نصف الكرة الشمالي، والذي يكون بداية الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكيًا، ويتكرر ذلك مع بداية الاعتدال الربيعي في 21 مارس.

الطقس يكون لطيفا خلال الخريف

وأوضح أنَّ الطقس في فصلي الربيع والخريف يكون لطيفًا، إذ تسقط أشعة الشمس بميل على نصف الكرة الشمالي، وبالتالي لا نشعر بدرجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، والذي ينتهي اليوم، لافتًا إلى أن فصل الخريف لا يتسم بظواهر خاصة

ويبدأ فصل الخريف مبشراً بانتهاء أيام صيف شديد الحرارة لعام 2021، ليبدأ فصل معتدل مناخياً، تكون درجات حرارته معتدلة بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

الاعتدال الخريفي يبدأ 23 سبتمبر

الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة أوضح أنَّ الخريف هذا العام سيبدأ غدًا الأربعاء ليصبح عمر فصل الصيف هذا العام 89 يومًا و20 دقيقة و29 ثانية، مضيفاً أنَّ بداية الاعتدال الخريفي ستكون يوم 23 سبتمبر الحالي حيث يتساوى الليل والنهار وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء.

أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، في تصريح سابق لـ«الوطن»، الليل سيكون أطول من النهار بـ7 دقائق غدًا الأربعاء في أول يوم من الخريف.

وكشف فهيم تفاصيل الاعتدال الخريفي مشيرًا أن درجة حرارة النهار تنكسر وتنخفض حرارة الليل دون الـ20 درجة مئوية ويزيد فرق حرارة الليل والنهار، مشيرًا إلى أن الرطوبة النسبية تزيد وتنزل الشبورة الكثيفة ويزيد الندى صباحاً.