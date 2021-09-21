تعرف على أسعار السيارة الميتسوبيشي الرياضية «إكليبيس»

شهد سوق السيارات انتعاشه في المبيعات بالنسبة للموديلات الحديثة من جميع الفئات، واتضح ذلك بعدما أعلن الوكيل أسعار السيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022.

أسعار السيارة اليابانية إكليبيس

- بلغ سعر السيارة ميتسوبيشي إكليبيس الفئة الأولى 425 ألف جنيه.

- وسجلت الفئة الثانية من السيارة ميتسوبيشي إكليبيس سعر 455 ألف جنيه.

- وسجلت السيارة اليابانية إكليبيس الفئة الثالثة 490 ألف جنيه.

- وسجلت الفئة الرابعة سعر 540 ألف جنيه في السوق المحلي.

وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري للعلامة التجارية ميتسوبيشي في سوق السيارات بمصر.

مواصفات محرك السيارة اليابانية إكليبس كروس

يذكر أن السيارة اليابانية ميتسوبيشي إكليبس كروس تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعدة الاستخدامات suv مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وعن الأبعاد الخارجية يبلغ الطول 4405 مم، والعرض 1805 مم، والارتفاع 1685 مم، وسعة الشنطة الخلفية 405 لترات.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022 تعتبر الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ومنها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانزلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، نظام الثبات الإلكتروني، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وغيرها.

يذكر أن سوق السيارات شهد خلال الفترة الماضية تغيرات في أسعار السيارات بجميع أنواعها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.