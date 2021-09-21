يبحث كثيرون من طلاب الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني، عبر المحرك العالمي «جوجل»، طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الهاتف، بعد إعلان وزارة التعليم العالي أنه سيتم الكشف عن نتيجة الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط حالة من القلق والتوتر من جانب أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في مجال التعليم، نرصد خطوات وطريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الهاتف، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم، في التقرير التالي..

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الهاتف

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الهاتف الذكي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

وحتى يتمكن الطالب من الحصول على النتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية يجب الدخول على موقع بوابة وزارة التعليم، أو الدخول بشكل مباشر من هنـا.

يدخل الطالب رقم الجلوس، ثم يضغط على «عرض النتيجة»، لتظهر بعدها نتيجة الطالب.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أدلى بتصريح سابق لجريدة «الوطن» أنه يتم خلال الساعات الجارية اعتماد تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، ورصد وتجميع درجات الطلاب، قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلانها مباشرة على الموقع الرسمي للتعليم.

وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، سيجري وضعها على السيستم الخاص بالنتيجة، بالإضافة إلى أنه سيجري إرسال نسخة من النتيجة إلى مكتب التنسيق فور اعتمادها رسميا من وزير التعليم، لبدء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني، وفق الضوابط المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستكون النتيجة متاحة في المدارس الثانوية يوم الخميس المقبل كحد أقصى.