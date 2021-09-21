تأجيل عروض الموسم الثاني من «علاء الدين» لـ 22 أكتوبر المقبل

أجل «كايرو شو» عروض الموسم الثاني من العرض المسرحي «علاء الدين» بسبب ارتباط الفنان أحمد عز بتصوير مشاهد فيلمه «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، في المجر خلال الفترة المقبلة.

وكان من المقرر أن تستمر عروض الموسم الثاني مسرحية «علاء الدين» خلال شهر سبتمبر، والتي بدأت يومي الخميس والجمعة 16 و17 سبتمبر الجاري، على أن تقام العروض أيضا في يومي 23 و24 سبتمبر، ولكن جرى تأجيل العروض لـ 22 أكتوبر المقبل، وذلك وفقا للحساب الرسمي لـ «كايرو شو» على «فيس بوك».

مسرحية «علاء الدين»، من بطولة أحمد عز، تارا عماد، ومحمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، وكريم عفيفي، إخراج مجدي الهواري.

أحمد عز في المجر بسبب «كيرة والجن»

وكشف الفنان أحمد عز في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه سيعود بعد 22 يوما من المجر لاستئناف عروض الموسم الثاني من العرض المسرحي «علاء الدين»، على مسرح «كايرو شو» بمنطقة السادس من أكتوبر.

بينما يتابع «عز» تصوير مشاهده في فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والذي يجمعه بالفنان كريم عبد العزيز، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية «1919» للكاتب الروائي أحمد مراد، والتي تتناول بطولات الشعب المصري خلال تلك الفترة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما من بينهم هند صبري، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب وعارفة عبد الرسول بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ويواصل المخرج مروان حامد تصوير أحداث الفيلم في المجر، وذلك بعد استكمال تصوير ما يقرب من 70% من الفيلم ما بين القاهرة والإسماعيلية بالإضافة إلى المشاهد الداخلية داخل عدد من الاستديوهات، ومن المقرر أن يكون الفيلم جاهزا للعرض في 2022.

«كيرة والجن».. ثالث أعمال أحمد مراد الروائية في السينما

ويعتبر فيلم «كيرة والجن» هو الفيلم الثالث المأخوذ عن أعمال أحمد مراد الروائية، والتي قام مروان حامد بإخراجها بعد «الفيلم الأزرق» و«تراب الماس»، بينما تعتبر التعاون الخامس بين مراد وحامد في السينما، حيث قدما معا «الأصليين» و«الفيل الأزرق 2» دون أصل روائي.